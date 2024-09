L’autonomia allargherà il divario tra Nord e Sud? L’anticipazione di Presadiretta con i dati della Svimez | Truffa sui Lep

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Mentre il Governo prepara la manovra finanziaria, sul territorio si cominciano a fare i conti condifferenziata. La riformaa dismisura il, in onda domenica 15 settembre su Rai Tre dalle 20.35 con Aspettando Presa Diretta sui diritti dei disabili e dei caregiver, dedicherà poi dalle 21.25 una lunga inchiesta alla santità, con dei reportage dal Veneto e dalla Calabria, e aldifferenziata. Francesca Nava ha raccolto le voci del sì e quelle del no a una riforma che per chi l’ha scritta sarà a costo zero, mentre secondo gli esperti del Mezzogiorno d’Italia – come la– serviranno 80 miliardi l’anno per azzerare il