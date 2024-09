Giornata della cultura ebraica Al centro il tema della famiglia con il documentario sui Saralvo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) E’ in programma questa mattina, alle 10.30 al tempio Italiano di via Mazzini 95, il convegno organizzato nell’ambitoeuropea’, giunta alla venticinquesima edizione e celebrata in 27 Paesi Europei e 106 località italiane, distribuite in 16 regioni. Il convegno, moderato da Cristiano Bendin, responsabileredazione di Ferrara de il Resto del Carlino, vedrà la partecipazione del rabbino capo Luciano Meir Caro che tratterà il’Lae l’halakha (normativa)’, di Laura Graziani Secchieri che racconterà di ’Famiglie ferraresi: un percorso fra le carte antiche’. A portare i salutiComunitàsarà il presidente Fotunato Arbib. A seguire sarà proiettato in anteprima nazionale il cortometraggio ’Oriella, unaa Ferrara’ prodotto da Civetta Movie e curato da Gabriele Manservisi.