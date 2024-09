Clara pubblica il singolo Nero gotico con il videoclip

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 15 settembre 2024)in radio e in digitale il nuovo, accompagnato daltorna con nuova musica! Fuori il suo nuovo, disponibile in radio e in digitale, accompagnato dal, scritta con Alessandro La Cava e Katoo, che ne ha curato anche la produzione, attira fin dalla prima nota l’attenzione dell’ascoltatore, con un upbeat costante che carica di energia tutta l’atmosfera, portando alla luce l’animo più dance e ritmato dell’artista. «Questo è stato un anno che mi ha reso felice e più leggera e la sessione in studio dove è nata la canzone è stata la rappresentazione di tutto questo periodo, a partire dalla creazione del beat, che è stata fondamentale.