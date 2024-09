Caccia è tempo di doppiette Ecco le norme da rispettare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Prende il via la stagione venatoria fino al 30 gennaio tutti i giorni ad eccezione del martedì e del venerdì. In campo polizia provinciale e guardie venatorie volontarie per garantire il rispetto dellee la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione rivolta alle distanze prescritte dalla legge e agli atti di bracconaggio.in sintesi le normative introdotte dallo Stato e dalla Regione: per le specie in deroga (piccione e tortora dal collare) deve essere obbligatoriamente utilizzato il tesserino digitale; piccione, tortora dal collare e storno, possono essere annotate sul tesserino ad avvenuto recupero, mentre per tutte le altre specie è obbligatoria l’annotazione sul tesserino subito dopo l’abbattimento.