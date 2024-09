Argentina in migliaia al Planetario di Buenos Aires per osservare la luna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Oltre mille argentini hanno partecipato a un evento di osservazione dellaaldinell'ambito di una manifestazione internazionale. L'evento si è tenuto in oltre 600 città in 96 Paesi. La Notte internazionale perlasi svolge ogni anno a settembre o ottobre, quando laè al primo quarto, una fase che offre condizioni migliori per l'osservazione serale. Laal primo quarto offre eccellenti opportunità di osservazione lungo il “terminatore” (la linea che separa la notte dal giorno), dove le ombre esaltano il paesaggio craterizzato della. In, questo evento si celebra dal 2011 ed è sempre stato molto apprezzato sia dagli appassionati di astronomia che dai visitatori occasionali.