ACF Arezzo trionfa in trasferta | rigore di Corazzi decisivo contro Vis Mediterranea

(Di domenica 15 settembre 2024) L’ACFottiene una vittoria importante nella sua primastagionale, battendo la neopromossa Visper 1-0. Dopo un primo tempo equilibrato, le amaranto hanno sbloccato la partita al minuto 80 grazie a untrasformato da, in seguito a un fallo in area su Carcassi. Il match si è aperto con diverse occasioni per entrambe le squadre, ma le difese e i portieri sono stati protagonisti, mantenendo il risultato sullo 0-0 fino al. L’ha sfiorato il vantaggio con Carcassi e Razzolini nel primo tempo, mentre la Visha avuto la sua migliore occasione con Di Sipio, che ha tentato un pallonetto senza successo. Nella ripresa, l’ha preso illlo della partita, andando vicino al gol con Licco, il cui tiro ha colpito il palo al 47’. La svolta è arrivata al 78’, quando Asamoah ha commesso fallo in area su Carcassi.