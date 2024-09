WTA Monastir 2024 risultati 13 settembre | sarà Sramkova l’avversaria di Bronzetti in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Si sono completati nella notte italiana i quarti di finale del torneo Jasmin Open Tunisiadi tennis, di categoria WTA 250, in corso a: l’azzurra Luciaapproda alle semifinali ed affronterà la slovacca Rebecca Šramková, mentre l’altra sfida vedrà opposte la tedesca Eva Lys e la britannica Sonay Kartal. Nella parte bassa del tabellone l’unica testa di serie ancora in gara, l’azzurra Lucia, numero 7 del seeding, liquida la qualificata croata Antonia Ruži? con lo score di 6-2 6-1, mentre la slovacca Rebecca Šramková piega la spagnola Sara Sorribes Tormo per 1-6 7-6 (5) 7-5 dopo 3 ore e 22 minuti di battaglia.