Valentina Boscaro scarcerata | nel 2022 uccise il fidanzato Disposti gli arresti domiciliari

(Di sabato 14 settembre 2024) Padova, 14 settembre 2024 –, condannata a 20 anni in secondo grado per l’omicidio delMattia Caruso, è stata: il Tribunale del riesame ha preso la decisione in quanto la donna ha necessità di prendersi cura della figlia minorenne. E’ stata la Corte di cassazione a inviare gli atti su istanza dei difensori. La 32enne sconterà la pena aglicon il braccialetto elettronico. Asarà però impedito di utilizzare computer e smartphone, e potrà comunicare esclusivamente con ui famigliari più stretti in attesa della sentenza definitiva della Cassazione. Il delitto ha avuto luogo nel settembrein un parcheggio di Albignasego (Padova):aveva pugnalato al cuore il compagno della sua automobile. Il coltello a serramanico usato per l’omicidio era stato ritrovato ripulito dal sangue nella giacca della donna.