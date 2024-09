Triathlon un weekend dedicato agli sportivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Sono 530 atleti dai 14 ai 19 anni (+10% rispetto all’edizione 2023), divisi in tre categorie (Youth A, B, e C) ciascuna sia maschile che femminile; circa 1200 persone tra accompagnatori, tecnici e familiari che soggiornano nelle strutture ricettive elpidiensi; 24 gare con partenza e arrivo all’altezza della piattaforma di basket del lungomare Trieste: sono i numeri macro dell’edizione 2024 della Coppa italiana die Trofeo Crono (inseriti nel calendario della Fitri, Federazione Italiana) che sono ospitati in questo fine settimana in città. Si tratta di un gradito ritorno di una manifestazione che, oltre all’aspetto squisitamente sportivo, rappresenta un evento destagionalizzato di quelli su cui punta l’amministrazione Ciarpella.