Treviso donna scomparsa da Miane con la figlia di 3 anni | trovata lettera d’addio

(Di sabato 14 settembre 2024) Unadi 45, Susanna Recchia, èdalla sua casa di) insieme alladi 3. Le loro tracce si sono perse venerdì sera, quando il compagno dellaè passato dall’abitazione per prendere la bambina ma non ho trovato nessuno. Sul tavolo c'era unad'addio: in cinque pagine, laannunciava l'intenzione di volersi uccidere. L’uomo, da cui la 45enne si sta separando, si è rivolto al commissariato di polizia di Conegliano e ha segnalato la doppia: la Prefettura di, dopo le verifiche, ha attivato il protocollo per le persone scomparse e sono in corso le ricerche in tutta la provincia e nei territori limitrofi. L'auto con cui Recchia si è allontanata con la bimba è stata rivuota.