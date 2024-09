Tolentino successo per Anffas in volo all' aviosuperficie Rancia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

14 settembre 2024 - domenica scorsa all'aeroporto di Macerata, per l'iniziativa "volo in libertà". Organizzata dall'Anffas Macerata (associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionali) e dall'Avio Club Macerata, è stata inserita tra le manifestazioni per la Settimana europea dello sport. Un volo turistico, che ha visto protagonisti otto ragazzi dell'Anffas con gli assistenti, il pilota Gabriele Kiss e un aereo a tre posti. "Sono rimasti tutti entusiasti, i ragazzi ci hanno regalato sorrisi", dice il segretario dell'Avio Club Dino Piersantelli. Gli scatti sono di Nicolas Teodori. Novità per l'aeroporto: il lancio dei paracadutisti sulla pista.