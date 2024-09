The Penguin | Colin Farrell ha espresso alcuni dubbi sul suo ruolo nella seconda stagione della serie tv

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 14 settembre 2024)si è detto “grato” di essere stato chiamato a interpretare il PinguinoprossimaHBO, ma non è sicuro di voler tornare a vestire quei panni. Durante una recente intervista con la rivista con Total Film, l’attore si è dimostrato sincero riguardo all’intensità dele, soprattutto, investitoresponsabilità di portare avanti il mito, a fianco di nomi altisonanti come quello di Burgess Meredith e Danny De Vito. Ha, inoltre, parlatopossibilità, per lui, di assumere ancora le sembianze dell’iconico villain in una eventualedi The, laspin-off HBO vicina al debutto.ha spiegato: Non fraintendetemi, mi è piaciuto, ma mi ha un po’ preso. Verso la fine, mi lamentavo con chiunque mi ascoltasse, dicendo che volevo davvero che finisse. Ho cercato di ricordare loro che avevo una “gratitudine scontrosa”.