Tennis Italia a Finals di Coppa Davis

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 14 settembre 2024) 20.55 L'ringrazia il Brasile e vola alledia Malaga. I successi di Fonseca su Collignon e di Monteiro su Bergs proiettano gli azzurri in testa al girone A di Bologna e li qualificano matematicamente.Il confronto di domenica con l'Olanda stabilirà se gli uomini di capitan Volandri passeranno come primi o secondi. Ledisi terranno a Malaga dal 19 al 24 novembre, con otto nazionali. Oltre all', già qualificate Spagna, Australia, Germania e Stati Uniti.