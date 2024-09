Show militare e nucleare di Kim davanti al Montecuccoli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 14 settembre 2024) Dalle 7:10 alle 7:14 di giovedì pomeriggio, la Corea del Nord ha sparato “alcuni” missili balistici a corto raggio verso il “Mar Orientale”, come la nomenclatura nazionalistica accentratrice di Pyongyang chiama quello che è comunemente noto con “Mar del Giappone”. È la decima volta in nove mesi dall’inizio del 2024 che il satrapo Kim Jong-un dà ordine di testare vettori militari di vario genere – anche se da più di due mesi non venivano effettuati lanci. Ma ieri c’è stata una prima volta assoluta: ieri, la Corea del Nord ha mostrato per la prima volta immagini di un suo impianto di arricchimento dell’uranio, uno dei siti segreti utilizzati per produrre materiali nucleari.