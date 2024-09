Secondigliano Carabinieri arrestano in flagranza differita uno stalker

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Aveva aggredito la sua ex moglie che si trovava all’interno di un bar con la loro figlia; ma le telecamere lo hanno ripreso A Napoli, nel quartiere, idella locale stazione hanno arrestato inper atti persecutori un 31enne del posto. Le indagini deihanno permesso di accertare come l’uomo, la sera prima, avesse aggredito l’ex moglie sorpresa all’interno di un bar di Miano con la loro figlia. Ihanno acquisito i sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e, analizzando le immagini, hanno cristallizzato la vicenda. La vittima ha subìto lesioni guaribili in 10 giorni. L’arrestato è in attesa di giudizio. Comunicato stampaprov. Napoli L'articoloinunoproviene da Punto! - Il web magazine.