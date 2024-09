Prima categoria - I protagonisti Corsagna ambizioso Neroverdi rinforzati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Fra le formazioni più quotate del campionato diche sta per iniziare oggi, troviamo, quest’anno, tra le altre, il, compagine della Media Valle forte e ben costruita in ogni reparto. Dopo il secondo posto conquistato nello scorso torneo, infatti, idel riconfermato tecnico Francesco Piercecchi hanno rafforzato un organico che era già molto competitivo, inserendo alcuni "tasselli" molto importanti, come gli attaccanti Youssef Haoudi e Riccardo Lacedra; poi hanno ingaggiato anche l’esperto centrocampista Michele Gamba, il portiere Nicola Cintolesi (oltre al difensore Thomas Dinucci ed al portiere Dieco Pucci, a completare il quadro del nuovi arrivi in casacca corsagnina).