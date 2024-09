L’ultima cattedra in arrivo Studi indiani alla Statale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Hindi, Sanscrito, arte indiana e Indologia siano già all’Universitàdi Milano, che ora per la prima volta dà vita a una vera e propriain. Unatra due dipartimenti, Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni eLetterari, Filologici e Linguistici. L’accordo, un Memorandum of Understanding (MoU), è stato sottoscritto ieri dall’ambasciatrice indiana H.E. Vani Rao, in rappresentanza del Consiglio indiano per le Relazioni Culturali e del Governo Indiano, e dal rettore Elio Franzini. A partire dmetà del 2025, ogni anno, un visiting professor indiano - designato dal Consiglio Indiano per le Relazioni Culturali insieme all’università - raggiungerà Milano per permettere agli studenti di approfondire in maniera strutturata la lingua e la cultura indiana, insegnerà Hindi e supporterà la ricerca.