Louis Vuitton Cup Ineos Britannia non lascia scampo ad Alinghi e vola sul 2-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Non c’è storia.si sbarazza agevolmente diRed Bull Racing anche in gara-2 a Barcellona e si porta sul 2-0 nella serie (al meglio delle nove regate) valevole per la semifinale diCup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Giornata trionfale dunque per la corazzata britannica, reduce dal primo posto al termine del round robin (battendo Luna Rossa allo spareggio), che ha rispettato di fatto i pronostici della vigilia dimostrando una netta superiorità nei confronti degli avversari e ipotecando l’accesso alla finale della Challenger Selection Series. Per quanto visto oggi nelle acque catalane, l’esito più probabile è infatti un 5-0 diche potrebbe dunque chiudere i conti già lunedì 16 settembre.