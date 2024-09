Le reazioni | Ha pensato solo a sé Centrodestra spiazzato La sinistra | ora si cambi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Spiazzati di certo. Irritati probabilmente anche di più. Nella scelta di Toti ha colto di sorpresa tutti, persino il leader del suo partito, Noi moderati, Maurizio Lupi e non si è trattato di un’improvvisata piacevole. Alle soglie dell’elezione in Liguria la coalizione aveva deciso con Marco Bucci, il sindaco di Genova, di puntare sulla continuità convinta che il presidente uscente fosse deciso, come aveva più volte detto, a difendersi protestando strenuamente la prova innocenza. La scelta di patteggiare non può che suonare invece come un’ammissione se non di colpa almeno di responsabilità. Senza contare che dà ragione a tutti quelli che, dagli scranni dell’opposizione, aveva reclamato fin dal primo momento le dimissioni.