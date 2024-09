L’Ascoli adesso vuole rialzarsi subito Come banco di prova i baby del Milan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Ascoli, è vietato sbagliare. Il Picchio nell’inedito confronto odierno, che vedrà gli uomini di Carrera presentarsi al cospetto dei giovani terribili delFuturo, saràchiamato a mettere in campo una pronta reazione dopo lanegativa sfoderata lunedì scorso in campo con l’Entella. Quello che non ha convinto nel corso dell’incontro, andato in scena al Comunale e perso per 2-1, è stato principalmente l’atteggiamento visto durante la gara e i vari errori che ancora una volta si sono ripetuti sistematicamente nella fase di possesso. Uno spirito troppo remissivo e poco determinato che di fatto ha consentito agli avversari di prendere il sopravvento, tenendo il pallino del gioco ben saldo tra le mani fino a decidere le sorti del match. Eppure questa grande differenza, a livello tecnico intendiamo, con la formazione allenata da Gallo non era sembrata essere così profonda.