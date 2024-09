Il padre di Khelif | Meloni non doveva dire quelle cose Imane non è trans l’Islam non lo ammette

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) A oltre un mese di distanza dalle Olimpiadi di Parigi 2024 non si placano le polemiche su, la pugile algerina iperandrogina che è tornata nel mirino degli haters con un’immagine generata con l’intelligenza artificiale che la dipinge come un uomo. “Dio l’ha creata donna ed è rimasta una donna”, è questa una delle dichiarazioni del, Omar, in un’intervista a La Repubblica. Quindi aggiunge: “Non è unae non è mai stata un uomo., la nostra religione, nontutto questo: qui manco se ne parla dei. Giorgianon avrebbe dovuto abbassarsi a”, riferendosi alle parole della premier italiana che non si era detta d’accordo con la decisione del CIO di far gareggiare tra le donne la pugile nordafricana, che ha poi vinto la medaglia d’oro olimpica nella categoria 66 kg. Ildi: “non