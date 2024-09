Grande Fratello 2024 | sbircia all’interno della nuova eco-casa!

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 14 settembre 2024) La diciottesima edizione del popolare reality show italiano,, sta per aprire le sue porte. Mentre l’attesa aumenta, emergono dettagli intriganti riguardo ladimora del, che è stata rinnovata e posizionatadei Lumina Studios di Roma. Le prime immagini rivelano un ambiente attento alla sostenibilità ambientale, con un forte accento sulla presenzanaturadell’ambiente domestico. Tuttavia, non mancano certe strutture e aree che rimangono fedeli all’incanto unico del format.dimora per il: le prime anticipazioni L’ambiente domestico delè stato completamente trasformato.