Friuli Doc | gli eventi di sabato 14 settembre a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 14 settembre 2024)Doc si appresta a vivere le sue giornate clou. Tradizionalmente, infatti, il fine settimana rappresenta il momento in cui la più grande manifestazione enogastronomica della regione offre il meglio di sé in termini di proposte. Sono infatti tantissimi gli appuntamenti previsti per domani,14, tra degustazioni, laboratori, visite guidate, conferenze, musica e le immancabili occasioni per degustare negli stand e nelle osterie del centro cittadino le prelibatezze del territorio. Le degustazioni Davvero per tutti i gusti. Già, perché le degustazioni in programma per ildiDoc spaziano dal caffè (8.30 Giardino del Torso) al latte d’asina (10 Loggia del Lionello) o alle latterie turnarie (10 Palazzo Mantica), passando per le birre artigianali (11.