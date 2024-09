Di Benedetto Croce e di tutto il suo contrario

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) La Filosofia dello Spirito è spiritosa? Dovrebbe esserlo, se si risolve nel concreto. E lo è appunto dove deride i filosofi astratti o puri, che giudica puri asini. Confermano lo “spirito” i “Venticinque aneddoti crociani” stampati ora da Babbomorto, e pubblicati per la prima volta nel settantesimo compleanno di. Era il 1936, anno di grande consenso del regime. Il filosofo di Palazzo Filomarino costituiva allora una specie di governo ombra o Vaticano laico. E in questa veste appare anche qui. Sa di dover calibrare con attenzione ogni attacco, e non solo a causa della situazione politica: “La critica è un fucile molto bello: deve sparare raramente!” dice in un aneddoto a chi lo sprona a stroncare un gentiliano già stroncato. Dalla filosofia si passa poi al boccaccesco con Witz: “Lo stesso idealista attuale () considera l’economica come il Male.