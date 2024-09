Crotone-Messina la squadra di mister Modica a caccia della continuità

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilscenderà in campo oggi contro ilma nella testa del club peloritano non c’è solo il campionato ma anche il mercato. E a confermarlo è il tecnico Giacomonel corsoconferenza stampa pre partita. “Con Longo in passato ci siamo ‘marcati’ a vicenda, ma guardo soltanto in casa mia. Lo spirito di gruppo mi ha soddisfatto. Siamo unagiovane, piena di risorse. Mi batto per esaltare le loro qualità. Vogliamo dareal percorso di crescita, mostrando altre cose buone. Dobbiamo essere attenti e lucidi e combattere in maniera smisurata. La differenza la faranno i particolari. Non metteremo dentro adesso un giocatore non allenato, perché servirebbero quarantacinque giorni per metterlo al pari con i compagni. Può anche minare gli equilibri die i rapporti nello spogliatoio e spendere cifre fuori mercato non ha senso.