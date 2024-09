Cos' ha stroncato Illia il mostro a soli 36 anni | com' era diventato e cosa mangiava per 7 volte al giorno | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Dramma nel mondo del bodybuilding: è morto a36Golem, autentico mito per gli appassionati che negli, a causa del suo fisico sovradimensionato e dei suoi muscoli scolpiti, si era guadagnato nell'ambiente la fama di "mostruoso". L'atleta è scomparso lo scorso 6 settembre a causa di un infarto ma la moglie Anna ne ha dato notizia una settimana dopo al settimanale bielorusso Onliner. Subito su Youtube e sui social sono comparsi migliaia di messaggi da parte dei fan attoniti, con tanto di-tributi che ripercorrono l'incredibile "costruzione muscolare" di, cresciuto come ragazzino normale e che per amore della palestra e dei pesi èun uomo di 150 chilogrammi per 180 centimetri d'altezza, capace di sollevare alla panca piana pesi per 275 chili e addirittura 324 negli stacchi da terra.