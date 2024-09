Choc in ospedale | in 40 fanno irruzione e distruggono il reparto di oncologia | sul posto le forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Orrore all’di Pescara, neldi. Quaranta persone hanno invaso i corridoi gridando e insultando chiunque si trovasse davanti dopo aver appreso della morte di un loro parente e solo l’intervento delleha consentito di riportare la calma. Come riporta Il Messaggero, in quaranta hanno invaso i corridoi, dopo essere riusciti a entrare con la forza. Porte divelte, tavoli ribaltati, suppellettili gettate a terra all’interno deldi. Subito è intervenuta la guardia giurata in servizio che, valutata la situazione, ha chiamato il numero di emergenza. Insono arrivate prima le pattuglie della squadra volante della questura quindi quelle dei carabinieri, che hanno cercato di riportare la calma, poi hanno scortato la salma fino all’obitorio. “Mi hanno aggredita”.per la vip italiana, finita in