Cantina Roncaglia vini nel dna di famiglia

(Di sabato 14 settembre 2024) Lunedì sarà un giorno speciale per la, che festeggerà il primo anno di attività. Nata da un’idea di Onorio, produttore d’uva che per diversi decenni ha rifornito altre cantine, l’azienda ha deciso di mettersi in proprio e ha aperto ufficialmente i battenti il 16 settembre 2023, puntando su un fattore umano che racchiude tre generazioni: dal fondatore Onorio, al figlio Francesco, fino ai nipoti. "Per oltre quarant’anni – racconta Francesco– mio padre ha prodotto uva rifornendo una serie di cantine del territorio. L’anno scorso, vista la crisi, era indeciso se rinunciare ai vigneti o provare a produrre il nostro vino: abbiamo optato per quest’ultima strada".