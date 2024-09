Calcio | Como l’ora di raccogliere punti pesanti per la salvezza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Una partita fondamentale per due formazioni che hanno vissuto, in categorie diverse, due annate davvero esaltanti che hanno regalato gioie immense a entrambe le tifoserie. Ilè riuscito a conquistare, infatti, la promozione diretta in massima serie grazie al secondo posto in cadetteria, mentre il Bologna (orfano di Thiago Motta, passato alla Juventus) ha centrato l’accesso alla Champions League. Questa annata era cominciata nel segno delle grandi aspettative, ma i primi risultati non hanno donato la giusta serenità a Cesc Fabregas e Vincenzo Italiano: le due compagini sono attualmente in zona retrocessione nel campionato di Serie A. Per i padroni di casa, neopromossi, è giunto il momento di fornire risposte davanti al pubblico amico.