Cagliari Nicola vuole spiazzare il Napoli | spunta il piano dell’allenatore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Come si sta preparando ilper la sfida di domani contro ilildi Davideper il match con gli azzurri. Solo due punti in tre partite, per ilè già tempo di dimostrare sul campo cosa si vuol fare da grandi. La squadra di Davideha bisogno di dare segnali dopo aver raccolto poco in queste prime partite. Il pareggio con la Roma, certo, ma anche la sconfitta all’esordio col Lecce ed il pareggio con la neopromossa Como, risultati che ad oggi non fanno dormire sonni tranquilli. Certo, parliamo di partite estive dove i lavori sono ampiamente in corso, e certo non si può parlare di dentro o fuori in un match complesso come quello contro il, ma lo stessosa benissimo che contro gli azzurri ci si aspetta una prestazione dove sul campo si vedano risultati in termini di impegno e idee di calcio.