Bar Carlino emozioni in diretta Mercoledì la prima puntata Ecco come partecipare dal vivo

(Di sabato 14 settembre 2024) Bologna, 14 settembre 2024 – Mancano pochissimi giorni all’esordio del Bologna in Champions e al contestuale esordio di ’Bar’, il ‘bar sport’ del nostro quotidiano, che proporrà di vivere inil pre-partita di tutte le sfide europee dei rossoblù. La, che potrete seguire sul nostro sito online, su Twitch, su tutti i nostri canali social e sul canale 88 del digitale terrestre, saràprossimo dalle 17 alle 18,della partita che andrà in scena al Dall’Ara e che vedrà opposto il Bologna allo Shakhtar Donetsk. Il parterre degli ospiti che parteciperanno al salotto cittadino allestito nella cornice di ’Neri Pasticceria Caffetteria’, in via Saragozza 81, sotto il portico che porta alla stadio, è già stato svelato quasi del tutto.