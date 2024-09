Auto | Salone di Torino cresce l’attenzione per le marche cinesi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 set – (Xinhua) – Ildell’mobile di2024 ha preso il via ieri nella citta’ italiana settentrionale di, con un’attenzionente dedicata ai costruttori dimobili. “Siamo felici di vedere qui i marchi”, ha dichiarato Andrea Levy, presidente deldell’mobile di. Ha detto a Xinhua che i veicoliesposti non solo mettono in evidenza tecnologie avanzate, ma anche standard di alta qualita’, elementi fondamentali per attirare i consumatori italiani. “Inviteremo piu’alin futuro”, ha aggiunto Levy. L’evento di tre giorni si svolge lungo vie commerciali e piazze del centro citta’. Molti costruttori di, tra cui Dongfeng, Voyah, BYD e Chery, stanno esponendo i loro ultimi prodotti alla folla di visitatori.