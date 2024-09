WTA Guadalajara 2024 | Garcia avanti Ostapenko eliminata a sorpresa Out Stefanini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Conclusa, agli usuali orari messicani non proprio facili da gestire, una lunga giornata di secondi turni al WTA 500 di, in Messico. Tutto il tabellone è allineato ai quarti di finale, ma se questa volta per larga misura le cose procedono come da previsioni, a sorprendere è ciò che accade nell’estremità più alta del main draw. A uscire di scena, infatti, è la lettone Jelena. La numero 1 del seeding vienedopo più di tre ore dalla canadese Marina Stakusic, entrata in scena come wild card e che torna a mostrare qui le ottime qualità già fatte vedere in Billie Jean King Cup lo scorso anno, dove contribuì alla cavalcata vincente del Canada. 6-3 5-7 7-6(0) il punteggio finale, con tanto di quattro match point annullati (uno sul 5-3 pere gli altri sul 6-5, prima del tie-break dominato).