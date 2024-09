Venom The Last Dance | Chi è Knull?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) Re in Nero. Signore dell’Abisso. Dio dei simbionti. È, il dio oscuro e progenitore della razza aliena simbiotica generata dal nero dell’Abisso Vivente: i Klyntar. Miliardi di anni prima che il costume alieno di Spider-Man si legasse a Peter Parker e poi a Eddie Brock come suo ospite, il simbionte faceva parte di una mente alveare simbionte, e il suo padrone sta facendo la sua prima apparizione live-action nell’Universo Spider-Man della Sony. Come mostrato nel nuovo trailer di3, il protettore letale di Tom Hardy avrà il suo ultimo ballo quando il mondo natale diminaccerà quello di Eddie, eguiderà un’invasione aliena che potrebbe potenzialmente riversarsi nel Marvel Cinematic Universe.