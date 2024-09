Vallanzasca lascia il carcere trasferito in Rsa per le condizioni di salute

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso il differimento pena della detenzione in, dove sta scontando plurimi ergastoli, per Renato. Con questa decisione i giudici hanno accolto l'istanza dei difensori Corrado Limentani e Paolo Muzzi che chiedevano di trasferire l'ex 'bandito' che ha segnato la storia della Milano criminale negli anni 70-80 daldi Bollate in una comunità terapeutica. Il giudice Carmen D'Elia (l'altro togato è Benedetta Rossi) hanno approvato il trasferimento dell'ex Bel René in una Rsa che curi la grave forma di demenza di cui soffre.sconta quattro ergastoli, con “fine pena mai”, per omicidi, rapine, evasioni. Dall'inizio del 2023 ha cominciato a mostrare segni di decadimento cognitivo.