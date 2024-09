Traffico Roma del 13-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

intenso con i coronamenti su tutte le consolari entrate in città spostamenti penalizzanti dal maltempo che sta interessando tutto l'Inter Land Torino sulla raccordo anulare abbiamo incolonnamenti a tratti sull'intero nello in particolare nel tratto compreso tra il bivio con laFiumicino l'uscita per Napoli e il bivio per laFirenze code sul tratto Urbano dellaL'Aquila dal raccordo la tangenziale est e in tangenziale Ci sono code a partire dall'uscita Montesacro fino allo svincolo Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico poi la polizia locale Cisliano un incidente con disagi in viale Parioli all'altezza di via Nino Oxilia incidente anche sulla Tiburtina nei pressi di via delle Cave di Pietralata difficoltà di circolazione anche a Montespaccato in via Cornelia per un incidente avvenuto all'altezza di via ...