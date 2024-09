Suburra Sollima fa pure meglio dei suoi Gomorra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024)Sky Cinema Uno ore 21.15 Con Pierfrancesco Favino, Claudio Amendola e Alessandro Borghi. Regia di Stefano. Produzione Italia 2015. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMA Un gangster romano chiamato il Samurai è deciso a trasformare Ostia in una specie di città dell'azzardo come Atlantic City e Las Vegas. Ma al suo progetto si oppongono altri boss malavitosi. E anche i politici sono più difficili da corrompere. PERCHE' VEDERLO Perchéfa ancheche neiprecedenti "" televisivi. Non solo gira magistralmente le scene d'azione, ma anche racconta cose nuove e inedite sulla trasformazione della malavita italiana nel nuovo secolo.