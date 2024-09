Strage di Fratticiola Selvatica Al via gli accertamenti tecnici sui corpi di Elisa e Mariastella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dovrebbero svolgersi domani glisuidiScoccia e Maristella Paffarini, figlia e moglie che Enrico Scoccia, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe ucciso a colpi di fucile prima di togliersi la vita, nel giardino della casa di. Mentre glidella Procura della Repubblica proseguono, si ipotizza che il movente del gesto sia da ricondurre nello stato di forte depressione in cui si trovava l’uomo negli ultimi tempi, in particolare, secondo quanto ricostruito, dopo i problemi che aveva avuto alla schiena. Problemi per i quali si era operato. I rapporti tra i familiari, in base alle testimonianze raccolte, risulterebbero non particolarmente critici. Con alcune frizioni, forse dovute proprio a questa situazione di disagio patita dall’uomo, ma non particolarmente eclatanti.