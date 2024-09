Storie di persone e parole ’4 bombe in tasca’ di Ugo Chiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un testo a firma Ugo, per uno spettacolo diventato ormai un cult della Compagnia Arca Azzurra. Domani sera alle 21 a Firenze all’Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, a Badia a Settimo, va in scena ’4in(versione oratorio). Sul palco Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Alessio Venturini. Lo spettacolo fa parte della rassegna ’Me.mo.di’ a cura di Arca Azzurra, in Open City 2024 Estate. La vicenda al centro della narrazione è veramente avvenuta durante l’occupazione nazista. Un gruppo di giovani, nella primavera del 1944, tiene una postazione strategica sui monti. Traditi da una soffiata vengono scovati dai tedeschi.