Serie C Carpi | le ultime prima di Virtus Entella-Carpi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ilscende in campo stasera a Chiavari alle ore 20.45 per affrontare la, capolista del girone B diC, nell’anticipo della quarta giornata di campionato. La squadra di mister Cristian Serpini si presenta da imbattuta con due pareggi e la precedente vittoria casalinga sul Perugia. Indisponibili per infortunio due difensori, il capitano Calanca e Panelli. La probabile formazione(4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Verza; Forapani, Mandelli, Contiliano; Cortesi; Saporetti, Gerbi. L'articoloC,: lediCalcioWeb.