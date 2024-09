Riassunto | Valkey emerge come importante alternativa open source a Redis dopo una contrasto per il rinnovo della licenza

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un nuovo rapporto di Percona rivela che l’83% delle aziende hanno già adottatoo la stanno attivamente testando RALEIGH, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Percona, un leader globale nel software e nei servizi di databasedi livello aziendale, oggi ha annunciato il rilascio di un nuovo rapporto di ricerca, “Key Value Stores: Adoption Trends Through aLens” (Punti vendita di valore chiave: tendenze di adozione attraverso una lente). Il rapporto presenta diverse informazioni derivate direttamente dal settore sul sentimento dei clienti relativamente alla decisione didi revocare lo status didel suo popolare software per l’archiviazione di dati a valore chiave — obbligando la sua ampia base clienti a rinnovare in modo non pianificato le loro attività commerciali.