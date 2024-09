Open Arms al via domani requisitoria processo Salvini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Palermo, 13 set. (Adnkronos) - I magistrati della Procura di Palermo non hanno dubbi. Vietando lo sbarco di 147 migranti dalla nave della ong spagnola, nell'estate del 2019, il vicepremier Matteo, che allora era ministro dell'Interno, con il suo no attuò "un sequestro di persona". E avrebbe agito "in violazione di convenzioni internazionali e di norme interne in materia di soccorso in mare e di tutela dei diritti umani”, ma anche "abusando dei poteri allo stesso rimessi quale autorità nazionale di pubblica sicurezza". Sarà centrata proprio su questo punto,mattina, ladei pm di Palermo che alla fine dell'udienza chiederanno la condanna per il ministro delle Infrastrutture, che sarà presente in aula. E' difficile fare una previsione sulla richiesta di pena, ma secondo il Codice penale,rischierebbe fino a 15 anni di carcere.