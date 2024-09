Mi sono ispirata alla bozza di un Montalbano inedito che mio nonno non è riuscito a terminare | Arianna Mortellitti la nipote Camilleri pubblica il suo primo romanzo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Una situazione abta in unnonto ha ispirato il mio”.di Andrea, ha svelato in anteprima al Corriere della Sera il suo nuovo libro, Quel fazzoletto color melanzana, che uscirà ilottobre per Mondadori. “mi hain maniera involontaria e molto vaga, perché ho riletto le primissime pagine che aveva scritto di unsuche non èné a sviluppare né aa causa della sua morte e in quelle poche pagine vi è una piccola situazione, appena abta, che mi ha fatto riflettere e ha stimolato la mia fantasia”, ha spiegato(figlia del regista Rocco, ndr).