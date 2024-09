Lottie Moss la sorella di Kate ricoverata in ospedale per overdose | È stato davvero orribile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lastra di, nel podcast Dream On, ha spiegato di essere stata costretta al ricovero ina causa di un’di Ozempic. Afferma che assumere il farmaco per il diabete per dimagrire è stata la “decisione peggiore che abbia mai preso, un avvertimento per tutti”., il ricovero inperUn momentodifficile per, “”, anzi, per usare le sue parole. L’abbiamo spesso definita come la“ribelle” della top modele, in effetti, ha avuto un’esistenza costellata da numerosi eventi complessi. Nel suo podcast Dream On, giovedì 12 settembre, ha scelto di raccontare il suo ricovero ind’urgenza, a causa di un’. “È stata la cosa più spaventosa che mi sia mai capitata in vita mia. Il mio viso e il mio corpo a un certo punto si sono completamente irrigiditi. È”.