Lingiardi e i mille specchi di Narciso Fragilità prepotenza smania social

(Di venerdì 13 settembre 2024)siava nell’acqua della fonte, noi spesso ci “incorniciamo“ nell’inquadratura del nostro smartphone. E ci piacciamo pure. Questa nostra epoca sembra essere dominata dal narcisismo in tutte le sue declinazioni, sano, fragile, arrogante o maligno, che Vittorio, psichiatra e psicoanalista, docente alla Sapienza di Roma, esplorerà domenica al FestivalFilosofia di Modena (dedicato alla Psiche), a partire dal suo saggio Arcipelago N (Einaudi). Professor, di solito parliamo di narcisismo in senso negativo. Quando invece il narcisismo è “sano“, magari anche raccomandabile? "Quando è una forma di amore di sé equilibrato, senza autocelebrazioni grandiose, ma neppure autosvalutazioni che invece nascondono invidia e vergogna. Narcisismo sano è conoscere il proprio valore e godere del proprio successo, ma non dell’insuccesso altrui.