L’esercito degli studenti Cancelli aperti per 103mila

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sono in totale, dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori, gliche sono tornati sui banchi in provincia di Varese. Un numero che sale fino a quota 124mila contando anche le paritarie. Dopo che i più piccoli delle materne avevano già ripreso la scorsa settimana ieri mattina la campanella è tornata a suonare per tutti i "grandi", dalle primarie in su. Il momento di saluto ufficiale a Varese si è tenuto presso la scuola Settembrini, alla presenza del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano. "Una mattina bellissima e gioiosa - ha detto - per arrivare qui ho attraversato tutta Varese e ho visto bambini, ragazzi di ogni età e genitori ed è un momento bellissimo: in bocca al lupo a tutti".