Lecco crollo in galleria lungo la Statale 36 | riapertura prevista entro il pomeriggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Riapreil primodi oggi la36, al momento chiusa per unin una. Ladel lago di Como attualmente è chiusa in direzione sud, da Colico versoe Milano, a partire dallo svincolo di Bellano: automobilisti e camionisti vengono deviati sulla SS 754 Bellano – Parlasco verso la Valsassina, per poi ridiscendere verso, allungando il giro di parecchi chilometri, ma soprattutto di molto tempo. È chiusa infatti anche la Sp 72, l'unica alternativa diretta, bloccata da una frana tra Perledo e Varenna. Pure la Sp 72 rivierasca verrà comunque riaperta nel, intorno alle 15, proprio per fronteggiare l'emergenza viabilistica.