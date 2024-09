Le borse di tendenza secondo le sfilate A I 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 13 settembre 2024) Le collezioni dell’A/Ici offrono una panoramica molto ampia di qualiindosseremo (e come), spaziando da modelli oversize a piccoli bauletti. Ecco ledidella stagione freddale. Alla sfilata di Louis Vuitton lea mano sono compatte e geometriche. Come i bauletti mini in pelle o l’it bag Go-14 PM in tweed. Le collezioni autunnali propongonogioiello con manici che ricordano braccialetti preziosi, come quelle di Sacai, mentre Chloé ha scelto l’hono bag il formato maxi decisamente fuori misura. Stella McCartney ha rivisitato l’iconica borsa Falabella, dando vita a una proposta originale e morbida. C’è poi la pochette intrecciata di Bottega Veneta, anche questa in formato XXL. Comode e organizzate, lecon tante tasche sono tra le grandi tendenze dell’A/IChanel.