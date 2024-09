La forza dello sport Il lieto fine di Destiny passa per l’America

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024)Young Obi ha solo 17 anni ma ha già vissuto molte vite. Dentro unadi volontà e di riscatto sul destino, come i cavalieri Jedi di Star Wars che tornano alla mente leggendo il cognome. Un ragazzone di origini nigeriane nato in Italia, che qui abita con la mamma nella comunità Fuligno di Firenze, scoperto per caso tre anni fa dall’attuale assessore comunale Jacopo Vicini nei meandri di Villa Lorenzi, la struttura nata per accogliere ragazzi e ragazze a rischio disagio giovanile. "D’inverno facciamo al Santo Bevitore un pranzo di Natale per le famiglie più bisognose – ricorda Vicini –. Quell’annosi presentò da solo. Gli proposi di provare il football e subito chiamai anche Edoardo Cammi (general manager dei Guelfi, ndr) per raccontagli di questo ragazzo, che non aveva i soldi per pagare l’iscrizione ma loro lo accolsero nel migliore dei modi".