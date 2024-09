La Corea del Nord mostra le immagini di un nuovo sito nucleare Kim Jong Un | Aumentare le armi atomiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 – Ladeli ‘muscoli atomici', per la prima volta pubblicamente: l’agenzia di stampa statale Knca ha diffuso ledi una struttura finora segreta dove si arricchisce l’uranio, procedimento fondamentale per la produzione dinucleari. Si tratta della prima ufficializzazione di un impianto del genere da quando gli studiosi americani hanno visitato quello principale a Yongbyon. Non è chiaro se la strutturata ieri si trovi nella stessa località. Lesono state diffuse perre una visita del leader KimUn, che nell’occasione ha chiesto ai ricercatori di“in modo esponenziale” il numero dellenucleari.